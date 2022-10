Jumbo vaakst in de fout met prijzen van aanbiedingen

Supermarkten rekenen vaak de verkeerde prijs voor aanbiedingen en de Veghelse supermarktketen Jumbo is de grootste boosdoener. Dat meldt de Consumentenbond na een steekproef.

Ook in voorgaand onderzoek kwam de Jumbo volgens de Consumentenbond als slechtste uit de bus. En dat is dus opnieuw het geval.

35 procent van producten te duur

Voor de steekproef keek de Consumentenbond alleen naar artikelen die de winkel op een speciale manier presenteerde. "Bijvoorbeeld met de prijs op een groot bord ernaast of op een opvallende plek in de winkel", laat de Consumentenbond in het onderzoek weten.

Bij 31 van de 90 aanbiedingen rekende de Veghelse supermarktketen 'een andere prijs aan de kassa dan in de winkel', aldus de Consumentenbond. Dat is 35 procent van de afgerekende producten. Albert Heijn komt op de tweede plek en ging 22 keer de mist in.

Geen melding bij toezichthouder

Volgens diezelfde Consumentenbond zegt Jumbo de onderzoeksresultaten zeer serieus te nemen. "Daarom doen we nu geen melding bij de toezichthouder. Wel houden we nauwlettend in de gaten of de supermarkten hun beloften nakomen."

