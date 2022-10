Dorp is sprakeloos na dood van Hebe en Sanne: 'Het grijpt ons allemaal aan'

Ook op basisschool De Piramide in Vught is de dood van de tienjarige Hebe en haar begeleidster Sanne onderwerp van gesprek in de klas. "Veel teamleden kennen Hebe en haar ouders. Het grijpt ons allemaal heel erg aan", vertelt directeur Denise Hassing.

De school stond vroeger op de plek waar nu het Hebehuis is. De ouders van het omgekomen meisje hebben dat huis anderhalf jaar geleden opgericht. Het meervoudig gehandicapte meisje kreeg daar zorg en begeleiding in het huis waar ze met haar ouders en twee zusjes woont. Soms logeerde ze daar ook samen met haar begeleider Sanne.

"Natuurlijk hebben we het erover met de kinderen, want we bespreken altijd wat er speelt in de wereld. Maar zo dichtbij in je eigen dorp is moeilijk. We gaan niet met de kinderen naar de herdenkingsplek. Wel gaan enkele teamleden die Hebe en haar ouders goed kennen, er vanmiddag bloemen neerleggen."

Bij het Hebehuis is ook de herdenkingsplek voor Sanne en Hebe ingericht. Ook in de vroege vrijdagmorgen komen er mensen naartoe om een bloemetje te leggen en even stil te staan bij de dood van de de twee.

"Het is de verschrikkelijkste nachtmerrie", zegt en een man die bij de herdenkingsplek even in gedachte bij Sanne en Hebe is. De hele week al is het lot van de twee het gesprek op straat in Vught. In de straat waar de ouders van Hebe wonen, hangt bij verschillende huizen de vlag halfstok. Online gaat er een oproep rond om dit voorbeeld te volgen.

Hebe en Sanne waren sinds maandagmiddag vermist. Maandag vertrok Sanne met het meisje in een zwarte Kia Picanto uit Raamsdonksveer. Ze had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. De politie zette grote zoektochten op, gesteund door vrijwilligersgroepen. Voor het meisje werd ook een AMBER Alert uitgegeven. Woensdagavond laat werden de twee dood gevonden bij verkeersknooppunt Empel bij Den Bosch. Ze waren met hun auto van de weg geraakt en in het water gereden.

Bloemen en steunbetuigingen kunnen worden afgegeven bij het HebeHuis aan de Van Voorst tot Voorststraat 4 in Vught.