Rijkswaterstaat: 'Vangrail is niet nodig waar Hebe en Sanne verongelukten'

Een vangrail is niet nodig op de plek waar Sanne en Hebe deze week verongelukten. Dat antwoordt Rijkswaterstaat op de vele vragen over het ontbreken van een vangrail op de verbindingsboog tussen de A59 en de A2 bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Volgens Rijkswaterstaat voldoet knooppunt Empel aan alle eisen.

Op deze verbindingsboog ontbreekt over 200 meter een stuk vangrail. Hier reed de auto van Sanne rechtdoor door de struiken en belandde op z’n kop in het achterliggende water.

Volgens de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen geldt voor deze verbindingsboog een obstakelvrije zone van 10 meter, meldt Rijkswaterstaat. Als er binnen 10 meter vanaf de rijbaan wel een obstakel aanwezig is, dan zou deze moeten worden afgeschermd door een vangrail.

'Geen vangrail nodig'

Omdat er op de ongevalsplek geen obstakels binnen 10 meter vanaf de rijbaan zijn, is daar dus geen vangrail noodzakelijk, legt Rijkwaterstaat uit.

Volgens Rijkswaterstaat is er aan de rechterkant van de verbindingsweg recent wel een vangrail geplaatst. De plek even verderop waar de vangrail begint, kwam uit onderzoek als risico naar voren omdat die te dicht bij de rijbaan stond. Om te voorkomen dat daar mensen op zouden rijden, is de hele rechterkant voorzien van een vangrail.

In 2020 belandde ook een auto op dezelfde plek in het water: