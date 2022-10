Een van de gevaarlijkste wegen wordt aangepakt: 'Moed vaak opgegeven'

Jan Wijnen (Foto: Erik Peeters) De traumahelikopter landde in de tuin van Jan Wijnen (foto: Jan Wijnen). Bij het ongeluk op de N640 raakte een vrouw zwaargewond. (Foto: Tom van der Put/SQ Vision). Volgende Vorige 1/3 Jan Wijnen (Foto: Erik Peeters)

Een van de gevaarlijkste wegen van Brabant, de provinciale weg tussen Hoeven en Oudenbosch, wordt aangepakt. De snelheid gaat omlaag van tachtig naar vijftig kilometer per uur. Ook worden er afspraken gemaakt om het vrachtwagenverkeer terug te dringen. Omwonenden strijden al jaren voor het veiliger maken van de N640. "Ik heb meerdere keren de moed opgegeven, dus ik ben hier heel blij mee", reageert omwonende Jan Wijnen.

Aanrijdingen tijdens het oversteken, kettingbotsingen en een motorrijder die botste tegen een bus die achteruit van een oprit reed: het is een kleine greep uit de ongelukken die zijn gebeurd op de N640. In vijf jaar tijd staat de teller op ruim honderd ongelukken. Jan Wijnen woont al 53 jaar aan de beruchte weg en was getuige van meerdere ongelukken. Samen met andere omwonenden probeert hij al meer dan vijf jaar om de maximum snelheid omlaag te brengen en een rotonde aan te laten leggen. Verkeer zou de weg gebruiken als een racebaan. Met onder meer een brandbrief en handtekeningen probeerden ze door te dringen bij de provincie, maar tot nu toe was dat zonder succes. Een snelheidsverlaging zou volgens de provincie tot sluipverkeer leiden. Tóch komt daar nu verandering in. De provincie en de gemeente Halderberge zijn het eens geworden. De bebouwde kom bij Hoeven wordt in beide richtingen met 1,3 kilometer verlengd en de snelheid gaat daar omlaag van tachtig naar vijftig kilometer per uur. Uit onderzoek bij een eerdere afsluiting is namelijk gebleken dat snelheidsverlaging niet tot veel problemen zou leiden.

"Ik had het al die tijd wel gehoopt, maar niet meer verwacht."

Omwonenden kregen het goede nieuws vrijdagmiddag te horen op een bijeenkomst. "We zijn er allemaal heel blij mee", reageert Wijnen. "Na vijf jaar moeizaam overleg hebben we bereikt wat we willen. Ik heb afgelopen jaren verschillende keren de moed opgegeven en vaak het gevoel gehad dat de provincie en gemeente ons in de steek lieten. Maar ik heb iedere keer toch doorgezet. Dat het zou lukken had ik al die tijd wel gehoopt, maar niet meer verwacht." Bij het Openbaar Ministerie wordt aangedrongen op permanente snelheidscontrole bij de N640, bijvoorbeeld met een flitspaal of trajectcontrole. Ook daar is Wijnen erg blij mee. "Dat is minstens zo belangrijk. Want je kunt wel een paar snelheidsborden neerzetten, maar het verkeer moet zich er ook aan houden."

"Ik ga er vanuit dat dat in goede harmonie blijft gaan."