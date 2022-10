112-nieuws: vrouw in scootmobiel aangereden • scooter gaat op in vlammenzee

15.49

Een vrouw op een scootmobiel is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat zij werd aangereden door een automobilist op de Bredaseweg in Oosterhout. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Breda gebracht. Hoe ernstig zij gewond is geraakt, is niet duidelijk.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk.