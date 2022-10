Vliegende eekhoorn van Alex Pansier in race voor internationale fotoprijs

Hij was stiekem al een beetje vergeten dat hij de foto had ingestuurd voor de Comedy Wildlife Photography Awards, maar dat maakte hem donderdag niet minder trots toen natuurfotograaf Alex Pansier hoorde dat zijn foto in de finale zit. De Ossenaar maakte de foto 'gewoon' in een bos tussen Schaijk en Oss.

Soms is Alex wel een dag of tien bezig om de foto te maken die hij graag wil hebben. "Deze foto was meteen de eerste dag gelukt", zegt hij trots. De fotograaf won eerder al de publieksprijs bij een fotowedstrijd van National Geographic. Ook toen maakte hij een foto met een eekhoorn. Hij weet veel van de dieren af. "Je kijkt natuurlijk altijd naar de looproutes van zo'n eekhoorn. Als je weet, hij springt vaak van die tak naar die tak, dan focus je daarop en probeer je hem midden in de lucht te fotograferen." Op die manier is zijn foto, met als titel 'Jumping Jack', perfect tot stand gekomen.

"Als ik echt ver het buitenland in ga, dan is dat meer richting de koude gebieden."

Veel fotografen reizen de hele wereld over om de perfecte plaatjes vast te kunnen leggen, maar Alex blijft toch ook vaak in de eigen provincie. "Ik maak veel foto's hier in de buurt maar ik reis ook wel door Nederland en België." Soms zoekt de Ossenaar het ook nog wat verder buiten de deur. "Als ik echt ver het buitenland in ga, dan is dat meer richting de koude gebieden." Volgend jaar staat er ook een verre reis op de planning. "Dan ga ik naar Japan, daar hebben ze namelijk sneeuwapen en die wil ik nog heel graag een keer fotograferen.

"Ik sta liever achter de camera dan ervoor."