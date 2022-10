Onderzoek wijst uit: zeldzame Siberische vogel stierf in Nuenen

Wie had dat gedacht, een zeer zeldzame vogel blijkt ruim honderd jaar geleden eenmalig in Nederland te zijn geweest. En wel in Nuenen. Het diertje kwam daar in 1909 aan z’n einde. Het gaat om de Siberische noordelijke klapekster: een vogel uit het oosten van Siberië. Voor zover bekend was het dier nog nooit gezien in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Naturalis Biodiversity Centre.

Met behulp van DNA-onderzoek is duidelijk geworden dat Nederland dus op z’n minst één keer bezoek heeft gehad van deze Siberische noordelijke klapekster. Deze vogels broeden in het oosten van Siberië.

Inwoner van Nuenen

Uit onderzoek van het Naturalis Biodiversity Centre blijkt dat er in 1909 eentje in Nuenen aan zijn einde is gekomen. De vogel werd op 25 november van dat jaar door Antonius Smulders uit Nuenen binnengebracht bij het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden, de voorloper van Naturalis, zo meldt het museum via de natuurwebsite Nature Today.

De vogel werd daar aangezien voor een 'gewone' klapekster. Dat was toen niet zo bijzonder, want die vogelsoort broedde tot de jaren vijftig in Nederland. "Recent DNA-onderzoek laat zien dat het om een andere soort gaat", vervolgt Naturalis. Een Siberische noordelijke klapekster is het dus.

Niet zomaar een huis-tuin-en-keuken-klapekster

Dat is hoogst ongebruikelijk, want in heel Europa (exclusief Rusland) was dit vogeltje slechts één keer eerder gezien. Het dier broedt normaal in Rusland en het noorden van China en Mongolië. Overwinteren doen de vogels in Aziatische landen, maar verder naar het westen dan Kazachstan wagen ze zich normaal niet.

Het vermoeden dat de vogel in de collectie van Naturalis niet zomaar een huis-tuin-en-keuken-klapekster was, rees al in 2014. Een Israëlische vogelaar en kunstenaar Martin Brandsma dachten toen al dat het om de Siberische soort ging. Daar krijgen ze nu, acht jaar later, eindelijk gelijk in.