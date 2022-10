Man die overleed na val uit busje kwam van huwelijksfeest van opa en oma

Op hun 50-jarige huwelijksfeest hoorden Janus en Jeannette van den Beemd zaterdagavond dat hun kleinzoon uit een rijdende bus was gevallen. Hij lag zwaargewond op de Bredaseweg in Rijsbergen en stierf later in het ziekenhuis. "Dit is niet te bevatten", zegt Janus.

Met tranen in de ogen kijken de 73-jarige Janus en 68-jarige Jeannette naar de plek waar het mis ging. Het echtpaar uit Rijsbergen is zondagochtend toch nog even komen kijken op de fiets. "We zijn enorm geschrokken. Het is niet uit te leggen hoe we ons voelen", zegt Janus zichtbaar ontdaan. "We willen nu kijken wat er is gebeurd."

"Ik ga naar huis voordat het verkeerd gaat aflopen."

Het 50-jarige huwelijksfeest werd tot zaterdagavond laat gevierd in zalencentrum Marktzicht in Rijsbergen. "Ik ga naar huis voordat het verkeerd gaat aflopen", zo herhaalt Janus de woorden van zijn kleinzoon. "Hij had een akkefietje gehad met zijn vriendin. Daarna gingen ze samen naar huis." Het feest ging daarna nog even door. Kort daarna ging een neef ook over dezelfde weg naar huis. "Het feest was toen al ver voorbij." Hij zag de auto van het 31-jarige slachtoffer staan en ging terug naar de feestzaal. Hij waarschuwde de moeder van het slachtoffer. Die snelde naar de plek van het ongeluk en zou door een buurtbewoner achterop de fiets vanaf het politielint naar de plek des onheils zijn gebracht.

"Hij zou voor altijd een kasplantje blijven."