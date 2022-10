Verhaal van Teun (23) die in verpleeghuis woont wordt verfilmd

Het boek van Teun Toebes (23) uit Best, die al ruim twee jaar lang in een verpleeghuis voor mensen met dementie woont, wordt verfilmd. 'VerpleegThuis', waarin Toebes zijn ervaringen beschreef, wordt een achtdelige televisieserie.

Met onder meer de scenarioschrijver van de jeugdfilm 'Achtste groepers huilen niet' wordt er gewerkt aan het scenario voor de serie. "Die gaat niet alleen over mij en het boek", legt Teun uit. "Er zijn ook nog andere verhalen uit het verpleegtehuis die aan bod komen in de serie."

De jonge bewoner is er trots op dat zijn boek nu wordt verfilmd. "Ongelofelijk dat de missie waar ik zo voor leef, zo omarmd wordt. Hopelijk zullen heel veel mensen gaan kijken en genieten van deze prachtige dramaserie, en bewust worden hoe waardevol mensen die leven met dementie zijn in onze samenleving."

Zelf gaat hij geen rolletje in de serie spelen.

Boek wordt vertaald

In het boek VerpleegThuis deelt auteur Toebes zijn ervaringen over het wonen op de gesloten afdeling van een verpleeghuis voor mensen met dementie. Het boek debuteerde op de eerste plek van de bestsellerlijst. Inmiddels zijn er vijftigduizend exemplaren verkocht en is er een Engelse en een Arabische versie in de maak.

De serie wordt gemaakt door regisseur Mike van Diem, die een Oscar won voor zijn film Karakter.

Teun reed een paar jaar geleden rond in de 'Pauzemobiel', een tot huiskamer omgebouwde auto waarmee hij mensen met dementie mee op pad nam.