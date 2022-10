Fem van Empel wint ondanks jetlag derde wereldbekerwedstrijd

Het grote fietstalent Fem van Empel heeft ook de derde veldrit om de wereldbeker gewonnen. Op het snelle parcours in het Tsjechische Tabor streden in de slotronde nog zes vrouwen om de overwinning. Maar de 20-jarige renster uit Sint-Michielsgestel liet het niet op een sprint aankomen en reed weg van landgenotes Puck Pieterse en Annemarie Worst.

"Mijn benen voelden niet zo goed, ik heb niet best geslapen de afgelopen dagen", verklaarde ze haar enigszins defensieve manier van rijden. "Het enige wat ik kon was volgen. En op de laatste helling heb ik dan aangevallen."

Van Empel, nu nog uitkomend voor het Belgische Pauwels Sauzen-Bingoal, won eerder beide wereldbekercrossen in de Verenigde Staten. Op 1 januari stapt ze over naar Jumbo-Visma. Ze komt daar onder de hoede van Marianne Vos. Van Empel vertelde na afloop dat de jetlag haar parten had gespeeld.

Het was Pieterse geweest die met dank aan haar sprongen over de balken vaak de leiding had, met in de slotronde nog vijf rensters in haar spoor: vier landgenotes en de Hongaarse Kata Blanka Vas.

Op de laatste doorkomst over de balken probeerde Pieterse nog een keer weg te rijden. Worst en Van Empel konden volgen waarna die laatste er in de slotkilometer vandoor ging en haar derde overwinning boekte. "Dit had ik nooit verwacht, maar het seizoen is nog lang. Er zal nog een moment komen dat ik mijn rust moet pakken."

Volgende week is ze er in ieder geval wel bij wanneer in het Belgische Maasmechelen de vierde manche wacht. In de wereldbekerstand leidt Van Empel met 120 punten. Worst volgt met 71 terwijl Ceylin del Carmen Alvarado, zondag zesde, derde staat.

