Ruud van Nistelrooij zag zijn ploeg goed voetballen ondanks nederlaag

Een knotsgekke wedstrijd was het zondagmiddag in Groningen. Maar voor PSV was het vooral een vervelende wedstrijd. Voor de derde keer dit seizoen verloor het in een uitwedstrijd. Dit keer na drie tegengoals in zes minuten. Toch zag Van Nistelrooij een goed voetballend PSV.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Nee de trainer was uiteraard niet tevreden met de uitslag. Maar opsommend kwam Ruud van Nistelrooij tot de conclusie dat PSV helemaal niet zo slecht gespeeld had als de uitslag (4-2) deed vermoeden. “Op basis van het veldspel, hoe je zelf voetbalt, hoe veel kansen je creeert en hoe dominant je bent, is het gewoon een goede wedstrijd. Dat klinkt raar want het resultaat is slecht.” Met name achterin zag het er weer ouderwets slecht uit bij de Brabanders. Armando Obispo ging bij de eerste tegengoal opzichtig in de fout. Toch bleef de oefenmeester mild voor de centrale verdediger. “Fouten maken kan en mag. Als je zoveel speelt dan kan een slippertje een keer gebeuren. Alleen dat we daarna bij een spelhervatting ook staan te slapen kan niet.”

Luuk de Jong moest de dramatische zes minuten waarin het fout ging voor PSV vanaf de bank bekijken. Hij legde na afloop uit wat hij zag. “Er was niks aan de hand en dan valt uit het niets de 1-0. Zij krijgen dan een energie en wij zijn het even kwijt. Ze maken goede goals hoor maar dit mag nooit gebeuren.” Ook de spits zag dat de Eindhovenaren genoeg kansen creëerden maar het ontbrak aan het afmaken. “Je wint in negen van de tien gevallen dit soort wedstrijden. Je ziet niet vaak dat je maar twee goals maakt bij zoveel kansen.”

