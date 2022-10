112-nieuws: gewonde bij botsing tegen boom • auto mist gevel huis maar net

16.45

Ondanks de herfstvakantie heeft het verkeer op de Brabantse snelwegen maandagmiddag te maken met meerdere files. Zo is het druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven waar tussen Moergestel en Best een file staat van ongeveer twaalf kilometer. Oorzaak is een ongeluk dat eerder op de dag gebeurde. Het verkeer heeft een vertraging van ongeveer twintig minuten. In tegenstelde richting staat een file van zes kilometer.

Ook op de A59 bij Waalwijk is in de richting van Den Bosch een ongeluk gebeurd waarbij meerdere auto's waren betrokken. Er staat rond vijf uur een file van zeven kilometer. Daar is de weg inmiddels vrijgegeven. In de andere richting staat een kijkersfile van vier kilometer.