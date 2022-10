Politieonderzoek in huis Oss in verband met dodelijke schietpartij

De politie doet met onder meer een politiehond onderzoek in een huis aan de Sperwerstraat in Oss. Agenten zijn op zoek naar zaken die de politie kunnen helpen in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in april, waarbij de 23-jarige Mo uit Oss om het leven kwam.

Die schietpartij vond rond vier uur 's middags plaats aan het Leeuwerikhof in Oss. Mo, een bekende van de politie, zat op zijn scooter toen hij onder vuur werd genomen. Hulpverleners kwamen snel naar de plaats van de schietpartij, maar ze konden Mo niet meer redden. Camera's

In de weken na de schietpartij werden tot vier keer toe huizen beschoten in deze buurt. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schrik zat er bij buurtbewoners goed in. De politie hing in de Merelstraat camera's op om de wijk wat veiliger te maken. Aanhoudingen

In verband met de dodelijke schietpartij hield de politie de afgelopen maanden vijf verdachten aan, de laatste eind september. Ruim een week geleden werd er in verband met deze zaak ook al een huis aan de straat In den Bogerd in Schaijk doorzocht. Ook hierbij zette de politie een politiehond in.