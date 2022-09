Vijfde verdachte (21) opgepakt voor doodschieten Mo uit Oss

De politie heeft een 21-jarige man uit Oss opgepakt voor betrokkenheid bij het doodschieten van Mo (23) uit Oss. Hij werd woensdag in een woning aangehouden en zit vast. Eerder hield de politie ook al vier verdachten aan, twee daarvan zitten nog vast.

De man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben.

Mo doodgeschoten

De 23-jarige Mo werd op 14 april op zijn scooter doodgeschoten op het Leeuwerikhof in Oss, enkele tientallen meters van zijn eigen huis. In de weken na de schietpartij zijn tot vier keer toe huizen beschoten in de omgeving. Niemand raakte daarbij gewond. De politie heeft in de Merelstraat camera's opgehangen om de buurt veiliger te maken.

Vier verdachten aangehouden

De politie startte meteen een groot onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie. Een paar dagen na de schietpartij meldden twee mannen (23 en 26) uit Oss zich op het politiebureau. Ze werden aangehouden, maar zijn inmiddels weer vrij. De mannen blijven wel verdachte.

Twee weken geleden hield de politie nog twee verdachten aan. Het gaat om mannen van 22 en 26 jaar uit Oss. Die zitten nog vast. De politie nam ook meerdere auto's in beslag in Oss en Enschede die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij.

De politie gaat door met het onderzoek en laat weten nog altijd op zoek te zijn naar getuigen die op de bewuste donderdagmiddag in april rondom het Leeuwerikhof aanwezig waren.

LEES OOK:

Mo (23) doodgeschoten op zijn scooter: politie doorzoekt een huis

Mo (23) werd doodgeschoten op zijn scooter: twee mannen opgepakt

Arrestaties na beschietingen: wat gebeurde er in de 'maffiabuurt' in Oss?