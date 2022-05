Mo (23) doodgeschoten op zijn scooter: politie doorzoekt een huis

De politie heeft vrijdagochtend een huis aan de Molenstraat in Oss doorzocht in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij van vorige maand. Daarbij kwam de 23-jarige Mo om het leven.

Eerder deze week nam de politie in de Molenstraat al een auto in beslag, die iets te maken zou hebben met de moord. Die auto stond in de buurt van het huis dat vrijdag doorzocht werd. Of de zaken ook daadwerkelijk met elkaar te maken hebben, kan de politie in verband met het lopende onderzoek niet bevestigen.

Mo werd op donderdag 14 april op klaarlichte dag doodgeschoten aan de Leeuwerikhof in Oss. Een kleine week later meldden twee Ossenaren van 23 en 26 jaar zich bij de politie. Geen van beiden bleek de schutter te zijn. Wel zouden ze op een andere manier bij de schietpartij betrokken zijn. Daarom zit het tweetal nog altijd vast.