Mo van scooter geschoten in Oss: opnieuw auto in beslag genomen

De politie heeft opnieuw een auto in beslag genomen, die mogelijk iets te maken zou hebben met de dodelijke schietpartij in Oss vorige maand. Anderhalve week geleden werd er in Enschede al een witte Mercedes in beslag genomen. De donkere Ford Fiesta die dinsdagochtend in Oss werd meegenomen, zou mogelijk gebruikt zijn als tweede vluchtauto.

Sven de Laet Geschreven door

Bij de schietpartij van donderdag 14 april kwam de 23-jarige Mo om het leven. Hij werd op het Leeuwerikhof, tientallen meters van zijn huis, doodgeschoten terwijl hij op zijn scooter zat. Twee mannen opgepakt

Een kleine week later meldden twee Ossenaren van 23 en 26 jaar zich bij de politie. Zij zitten nog altijd in beperking. Meer details wil de politie vooralsnog niet bekendmaken, omdat het onderzoek nog loopt. De auto die dinsdag in beslag is genomen, zal de komende dagen ook worden onderzocht op sporen.

De scooter ligt nog op straat (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).