Moord op klaarlichte dag in Oss, politie neemt auto in beslag

Een auto die mogelijk iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij in Oss afgelopen donderdag, is dinsdag in Enschede in beslag genomen. Het gaat om een witte Mercedes.

Bij de schietpartij op het Leeuwerikhof kwam de 23-jarige Mo om het leven. Tientallen meters van zijn huis vandaan, werd hij doodgeschoten terwijl hij op z'n scooter zat.

Op klaarlichte dag neergeschoten

De moord op het Leeuwerikhof, dat in de Vogelbuurt ligt, werd op klaarlichte dag gepleegd. De verdachte is nog spoorloos. Direct na de schietpartij is de politie een zoektocht begonnen. Hierbij werd onder meer een helikopter ingezet.

Uit het onderzoek bleek dat een witte Mercedes betrokken zou zijn bij de schietpartij. De politie wist die auto op te sporen in Enschede. Aangenomen wordt dat het om de wagen gaat die donderdag ook in Oss gezien is. De auto wordt nu verder onderzocht op mogelijke sporen.

Diverse geweldsincidenten in Schadewijk

De Vogelbuurt ligt in de Schadewijk, een deel van Oss waar in het verleden diverse geweldsincidenten zijn geweest. Enkele jaren geleden waren die aanleiding voor de gemeente om harde maatregelen te nemen. Ook zijn er veel initiatieven van de grond gekomen om de wijk weer- en leefbaarder te maken.

