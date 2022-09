Mo (23) werd doodgeschoten op zijn scooter: twee mannen opgepakt

In het onderzoek naar het doodschieten van een 23-jarige Mo uit Oss zijn woensdag twee mannen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij aan het Leeuwerikhof in Oss. De schietpartij vond plaats op 14 april.

De verdachten wonen in Oss en zijn 22 en 26 jaar oud. De mannen zijn woensdagochtend aangehouden in een huis in Eindhoven. Ze worden verdacht betrokken te zijn bij de schietpartij. Wat hun rol bij de schietpartij is geweest, wordt nog onderzocht. De Ossenaren zitten nog vast en zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

De 23-jarige Mo werd op 14 april op straat doodgeschoten, enkele tientallen meters van zijn eigen huis. Mo reed op dat moment op zijn scooter. In de weken na de dodelijke schietpartij werden in de omgeving enkele huizen beschoten.

Eerdere aanhoudingen

In het onderzoek naar de schietpartij werden eerder al twee verdachten uit Veghel aangehouden. Deze twee verdachten zitten niet meer vast, maar zijn nog wel verdachten in het onderzoek. De politie nam in Enschede en Oss ook al twee auto's in beslag die mogelijk betrokken waren bij de dodelijke schietpartij.

Volgens de politie is het onderzoek in volle gang en worden er geen verdere details bekend gemaakt. De politie is nog op zoek naar getuigen van de schietpartij op het Leeuwerikhof.

