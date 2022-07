Huizen beschoten in Oss: twee mannen uit Veghel opgepakt

De politie heeft woensdagmiddag twee mannen uit Veghel aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man en een 22-jarige man. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de beschietingen van huizen in Oss.

De mannen zitten vast op het politiebureau voor verder onderzoek. In de Schadewijk in Oss zijn de afgelopen periode verschillende huizen beschoten. De politie gaat ervan uit dat er een verband is tussen deze beschietingen.

Op donderdag 14 april wordt de 23-jarige Mohamed op klaarlichte dag neergeschoten op het Leeuwerikhof. De man werd dodelijk getroffen toen hij op zijn scooter reed. De beschietingen van de huizen lijken een verband te hebben met de dood van Mohamed. Dat wordt nog onderzocht door de politie.

Vier beschietingen

De eerste beschieting van een huis vond plaats op vrijdag 15 juli in de Merelstraat. In een ruit waren meerdere kogelinslagen te zien. Later bleek dat de bewoner van het huis een week eerder was overleden. De bewoner was al enige tijd ziek.

Een dag later, zaterdag 16 juli, was een huis aan de Veekraal het doelwit van een beschieting. De bewoner was wel thuis, maar raakte niet gewond.

Enkele dagen later was er op woensdag 20 juli opnieuw een beschieting. In dat huis zouden bekenden wonen van de 23-jarige Mo die op het Leeuwerikhof werd doodgeschoten. Vrijdag 23 juli is nog een huis aan de Vijversingel beschoten.