Arrestaties na beschietingen: wat gebeurde er in de 'maffiabuurt' in Oss?

Oss is vanaf april het toneel van een aantal beschietingen waarbij één dode valt. De 23-jarige Mo wordt op 14 april op zijn scooter onder vuur genomen op het Leeuwerikhof in Oss. Hulpdiensten kunnen niet voorkomen dat hij overlijdt aan zijn verwondingen. Het is het begin van een trieste reeks van beschietingen van huizen, waarvoor woensdagmiddag twee mannen uit Veghel worden aangehouden. Een overzicht van wat er de afgelopen drie maanden gebeurde in wat omwonenden een 'maffiabuurt' noemen.

Donderdag 14 april De 23-jarige Mohamed wordt op klaarlichte dag doodgeschoten op het Leeuwerikhof. Toegesnelde hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kunnen niets meer voor het slachtoffer betekenen. De dader slaat op de vlucht. Buurtbewoners spreken van een 'maffiabuurt'. Het slachtoffer is een bekende van de politie en hij overlijdt op zo'n 20 meter van zijn huis. Mohammed, met zijn vader achter op zijn scooter, zou zijn achtervolgd door een witte Mercedes. Een vriend van het slachtoffer vertelt aan Omroep Brabant dat hij Mo op straat zag sterven. De 17-jarige jongen vertelt verder dat er in de Vogelbuurt bendes actief zijn die tegen elkaar strijden.

De scooter lag na de schietpartij op straat (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Dinsdag 19 april Een dag van grote ontwikkelingen. De politie spoort de witte Mercedes op in Enschede. Het voertuig wordt meegenomen voor onderzoek. 's Middags worden twee verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 23 en 26 uit Oss die zichzelf op het bureau hebben gemeld, maar volgens justitie zit de schutter er waarschijnlijk niet bij. Dinsdag 3 mei De politie neemt opnieuw een auto in beslag. Het gaat om een donkere Ford Fiesta die mogelijk als vluchtauto werd gebruikt. Vrijdag 15 juli Aan de Merelstraat wordt in de nacht van donderdag op vrijdag een huis beschoten. Dat gebeurt rond halftwee. In een ruit zijn meerdere kogelinslagen te zien. Er vallen geen gewonden. De bewoner van het huis blijkt al een week eerder overleden te zijn. Het gaat om een oudere man die al geruime tijd ziek was. Buurtbewoners vermoeden dat het verkeerde huis is beschoten.

Agenten deden vorige week onderzoek bij het beschoten huis aan de Merelstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Zaterdag 16 juli Volgende nacht, volgende schietpartij. Ditmaal is een woning aan de Veekraal het doelwit. De bewoonster is thuis, maar raakt niet gewond. Omwonenden mopperen over dealende jongeren en auto-inbraken. Woensdag 20 juli De derde beschieting binnen een week. Ditmaal opnieuw aan de Merelstraat. In het beschoten huis zouden bekenden wonen van de doodgeschoten Mo. Buurtbewoners zijn bang en boos: "Deze schietpartij heeft te maken met Mo die hier een paar maanden geleden is doodgeschoten. Het zijn vrienden van hem, jonge gastjes met wie we ons liever niet willen bemoeien. Het is allemaal met elkaar verbonden." Woningcorporatie Brabant Wonen zou direct moeten ingrijpen, vinden ze. "Maar dat doen ze niet. Voor een wietplantje moet je je huis uit, maar nu zie je ze niet. Ze moeten al die criminelen direct het huis uit zetten", klinkt het resoluut. De politie deed deze woensdagochtend onderzoek bij het beschoten huis.

Vrijdag 22 juli Opnieuw is het raak in Oss. Twee dagen na de vorige beschieting, wordt aan de Vijversingel opnieuw een huis beschoten. Ook dit keer is het in de Schadewijk, op steenworp afstand van de Merelstraat. In die straat werden afgelopen woensdag en vorige week twee huizen beschoten. De voordeur van het beschoten huis aan de Vijversingel is beschadigd, maar er raakte niemand gewond.

Foto: SQ Vision.