Buurt voelt zich onveilig na weer een schietpartij: 'Er moet iemand dood'

In de buurt van de Merelstraat in Oss wordt geschokt gereageerd na de derde schietpartij in korte tijd. In de vroege woensdagochtend werd daar een huis beschoten. Volgens buurtbewoners zou de schietpartij te maken hebben met een dodelijke schietpartij in april waarbij de 23-jarige Mo om het leven kwam. "Het is bijna normaal geworden", zegt een verontruste buurtbewoner.

Verschillende buurtbewoners zeggen rond vijf uur in de ochtend een aantal schoten gehoord te hebben. "Dit is toch triest, dat we zover zijn gekomen", vertelt een buurtbewoner tegen Omroep Brabant. De meeste bewoners willen hun ei wel kwijt over de situatie in de buurt, maar blijven uit angst liever anoniem. "Deze schietpartij heeft te maken met Mo die hier een paar maanden geleden is doodgeschoten. Het zijn vrienden van hem, het is allemaal met elkaar verbonden." In de Merelstraat zijn ze net bijgekomen na wat vermoedelijk een vergis-schietpartij was, vorige week aan de andere kant van de straat. "Dat was hier op de hoek. Ze moesten natuurlijk het andere hoekhuis hebben."

"Al die criminelen meteen hun huis uitzetten."