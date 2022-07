Wachten op privacy instellingen... De Van Speijkstraat in Veghel. Volgende Vorige 1/2 Verdachte van beschieting in onderbroek en geblinddoekt uit huis gehaald

Tientallen mensen hebben woensdagmiddag gezien hoe arrestatieteams binnenvielen in twee huizen aan de Hoofdstraat en de Van Speijkstraat in Veghel. "Het hele huis werd omsingeld", vertelt een getuige over een van de invallen. De politie heeft twee mannen (22 en 25) aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de reeks beschietingen in Oss. Ze worden ook verdacht van moord en poging tot doodslag. Een van hen werd in zijn onderbroek en geblinddoekt uit zijn huis gehaald.

Bij het huis aan de Van Speijkstraat stond woensdagmiddag rond drie uur een arrestatieteam op de stoep. Meerdere buurtbewoners zagen hoe zwaarbewapende agenten het huis omsingelden en de ruit van de voordeur insloegen. "Het was wel even schrikken. Ik kwam net thuis van mijn werk toen hier busjes met allemaal agenten stonden. Het waren er heel veel", zegt een vrouw. "Ze gingen het huis binnen en namen iemand mee. Daarna zijn ze daar nog tot een uur of zes 's middags bezig geweest." Meerdere buurtbewoners zeggen dat ze erg verbaasd zijn dat het arrestatieteam juist dat huis binnenviel. De bewoners zouden namelijk geen vlieg kwaad doen. "Er woont een echtpaar dat meerdere zoons heeft, die wonen allemaal niet meer thuis. De bewoners zijn heel lieve mensen, we hebben nooit last van ze. Bij de inval heeft de politie hun zoon meegenomen, die bewoners waren niet eens thuis", vertelt een overbuurvrouw. Ook volgens een andere ooggetuige zou het gaan om de zoon van de bewoners. "Ze zullen wel heel erg geschrokken zijn. Het zijn zulke aardige en rustige mensen die daar wonen."

De politie aan het werk tijdens één van de invallen in Veghel (foto: Persbureau Midden Nederland).

In totaal heeft de politie die dag op vier locaties in Veghel invallen gedaan. Zo ook in het centrum. In een bovenwoning aan de Hoofdstraat werd de bewoner opgepakt. "Ik zag vanuit mijn winkel opeens heel veel mensen op straat staan kijken. Toen ik naar buiten ging, stond de Dienst Speciale Interventies op de stoep", beschrijft een winkelier. Ook een andere winkelier zag plotseling het arrestatieteam. "Het was bizar en ging heel snel", vertelt hij. "Plotseling stonden hier iets van vijftien auto's en allemaal mannen met bivakmutsen en helmen. Ze riepen: 'Politie, politie!' In no time waren er zo'n vijftien agenten binnen." Meerdere mensen zagen niet lang daarna hoe de bewoner in een auto van de politie werd gezet. "Ze namen hem in zijn onderbroek en geblinddoekt mee naar buiten", weet een ooggetuige. Beide winkeliers zeggen de bewoner te kennen. "Ik maakte wel eens een praatje met hem. Het is echt een goede jongen. Heel vriendelijk en normaal." In deze video vatten we samen wat er allemaal is gebeurd in Oss.

Wachten op privacy instellingen...