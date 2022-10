Vierhonderd banen weg bij Philips in Nederland, 4000 wereldwijd

Zorgtechnologiebedrijf Philips schrapt wereldwijd vierduizend banen. In Nederland vallen er vierhonderd gedwongen ontslagen op een personeelsbestand van 11.000 arbeidsplaatsen, laat een woordvoerder van het Eindhovense concern weten.

De resultaten van Philips staan onder druk vanwege onder meer leveringsproblemen, de inflatie, de strenge coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne. Daardoor daalde de omzet in het derde kwartaal met vijf procent tot 4,3 miljard euro.

Slaapapneu-apparaten

Ook kampt het bedrijf met een kostbare terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. Daardoor daalde de omzet in het derde kwartaal met vijf procent tot 4,3 miljard euro. De operationele winst liep terug tot 209 miljoen euro, vergeleken met 512 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Philips wil met de banenreductie de organisatie stroomlijnen en de bedrijfskosten verlagen. De reorganisatie kost naar verwachting driehonderd miljoen euro, maar levert wel een jaarlijkse kostenbesparing op van ongeveer hetzelfde bedrag. Philips heeft wereldwijd 79.000 mensen in dienst.

Vierde kwartaal

Het medisch-technologiebedrijf waarschuwde kort geleden al dat de omzet vijf procent lager ligt dan een jaar eerder als gevolg van de tegenvallers - zo zijn onderdelentekorten groter dan eerder verwacht - en zei tevens dat ook de winst fors zou afnemen. Ook de operationele winst zal een stuk lager uitvallen dan een jaar geleden. Analisten denken dat de door Philips benoemde problemen ook in het vierde kwartaal nog zullen spelen en mogelijk zelfs volgend jaar.

Philips kondigde eerder ook al een afwaardering van 1,3 miljard euro aan op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten, waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen.

Productiviteit verbeteren

Vooruitkijkend voorziet het bedrijf 'langdurige operationele- en leveringsuitdagingen, een verslechterende macro-economische omgeving en aanhoudende onzekerheid met betrekking tot coronamaatregelen in China'. Dit kan volgens Philips gedeeltelijk gecompenseerd worden door de productiviteit te verbeteren en acties met prijzen door te voeren. Op basis hiervan verwacht Philips nu een 'gemiddelde eencijferige vergelijkbare omzetdaling' voor het vierde kwartaal.

Roy Jakobs, de nieuwe topman van Philips, presenteert de kwartaalcijfers voor het eerst. Hij volgde Frans van Houten op als bestuursvoorzitter. Diens laatste jaren als topman werden vooral getekend door de problemen rond de slaapapneu-apparaten van Philips. De zaak rond deze apparaten speelt al tijden. Door afbrokkelend isolatieschuim moeten in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen worden. Jakobs was eindverantwoordelijke voor de terugroepactie van deze apparaten.

