Vierhonderd gedwongen ontslagen bij Philips in Nederland

Zorgtechnologiebedrijf Philips schrapt wereldwijd vierduizend banen. In Nederland vallen er vierhonderd gedwongen ontslagen op een personeelsbestand van 11.000 arbeidsplaatsen. "Een harde en pijnlijke, maar noodzakelijke maatregel", zo vertelde de nieuwe Philips-topman Roy Jakobs maandag in een toelichting.

De resultaten van Philips staan onder druk vanwege onder meer leveringsproblemen, de inflatie, de strenge coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne. Daardoor daalde de omzet in het derde kwartaal met vijf procent tot 4,3 miljard euro.

Ook kampt het bedrijf met een kostbare terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. De operationele winst liep terug tot 209 miljoen euro, vergeleken met 512 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Verder banenverlies niet uit te sluiten

Philips wil met de banenreductie de organisatie stroomlijnen en de bedrijfskosten verlagen. De reorganisatie kost naar verwachting driehonderd miljoen euro, maar levert wel een jaarlijkse kostenbesparing op van ongeveer hetzelfde bedrag. Philips heeft wereldwijd 79.000 mensen in dienst.

Volgens Jakobs waren de laatste tijd 'zorgwekkende statistieken' te zien in de financiële prestaties van de onderneming. "Daarom moeten we direct actie ondernemen. Het zijn pijnlijke maatregelen en we blijven kijken naar het kostenplaatje." Verder banenverlies valt volgens Jakobs dan ook niet uit te sluiten.

'Puur een op kosten gestuurde reorganisatie'

"Het worden onrustige maanden bij Philips, vooral omdat niet duidelijk is wáár de banen precies verdwijnen", reageert onderhandelaar Arjan Huizinga van CNV Vakmensen. "Dat mogen de werknemers en het management van de verschillende vestigingen zelf gaan uitzoeken."

Philips maakte de reorganisatieplannen maandagochtend vroeg bekend. "Dit is een puur op kosten gestuurde reorganisatie", meent Huizinga. "Philips wil een fors aantal banen schrappen en gaat daarna pas bedenken hoe. Daar zit ook mijn grote zorg. Er verdwijnen stoelen waar mensen op zitten die nu gewoon aan het werk zijn. Dat werk verdwijnt niet. Dat moet dus straks door minder mensen worden gedaan – terwijl de werkdruk nu al zo hoog is. Zowel voor degenen die moeten vertrekken als voor degenen die blijven is dit een heel nare situatie."

Ondankbare taak

Naast de vierhonderd vaste banen die in Nederland verloren gaan, raken nog eens zo’n vierhonderd uitzendkrachten en tijdelijke krachten hun werk kwijt. Hun contract wordt niet verlengd. In totaal gaan er bij deze operatie dus zo’n achthonderd0 banen verloren. Volgens Huizinga hoeven de werknemers in de Philips-fabrieken in Best en het Friese Drachten zich niet meteen zorgen te maken. ‘De banen verdwijnen niet in de fabrieken, dus voor werknemers in de productie geeft dat gelukkig wat rust. De klappen vallen naar verwachting vooral in de middenlaag en in de aansturing.’

De centrale ondernemingsraad en de lokale ondernemingsraden moeten zich nu buigen over de adviesaanvraag. "Zij krijgen de ondankbare taak om de stoelen te vinden die bij de uitgang gezet mogen worden. Die rapportages worden verzameld en op basis daarvan krijgen werknemers half december te horen dat ze hun baan kwijtraken. Dit gaat voor heel veel onrust zorgen op alle vestigingen. Wie is straks de Sjaak?"

Sociaal plan

De nieuwe plannen doen het vertrouwen van de werknemers in het bedrijf geen goed, merkt Huizinga. "Er loopt al een reorganisatie bij Philips IT en nu komt deze operatie erbij. Mensen raken een beetje het vertrouwen kwijt. Waar houdt het op?"

Voor werknemers die hun baan kwijtraken, geldt volgens Huizinga een goed sociaal plan waarover al eerder afspraken zijn gemaakt.

