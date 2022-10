Huizenprijzen stabiliseren: eindelijk goed nieuws voor starters?

Huizenprijzen in onze provincie stijgen net als in de rest van het land minder snel vergeleken met een jaar geleden. Er worden ook minder huizen verkocht. Wat betekent dit voor een starter die op zoek is naar een huis? Maarten Grosfeld, voorzitter van makelaarsvereniging NVM in West-Brabant: "Het aanbod neemt toe, maar aan de andere kant zie je de hypotheekrente stijgen."

Het CBS maakte de cijfers over het afvlakken van de prijsstijgingen maandag bekend. Als je het huidige gemiddelde prijsniveau vergelijkt met dat van vorige maand, is er zelfs sprake van een daling.

Het stijgen van de hypotheekrente maakt een huis volgens Grosfeld minder goed betaalbaar. Zeker wanneer je daar de huidige hoge energiekosten bij optelt. Die tikken aardig aan en maken volgens de makelaar uit Bergen op Zoom dat starters minder overhouden om aan hun hypotheek te besteden. "Het maakt mensen wat terughoudender", concludeert hij.

Geen groot aanbod

Maar wat adviseert hij starters? Nu een huis kopen wanneer je de mogelijkheid hebt of wachten tot de prijzen gaan dalen? Grosfeld vindt het lastig een advies te geven. "Het aanbod in de categorie waar de meeste starters in zoeken, is nog steeds niet dik", zegt hij. "En hoe de prijzen zich in de toekomst ontwikkelen, blijft koffiedik kijken."

De huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt zorgen volgens makelaar Frans van den Heuvel uit Oss voor iets meer rust voor starters. "Het echte overbieden zie je minder en het aantal bezichtigingen per huis neemt wat af. Iets meer kansen voor kopers dus in een markt die aan het veranderen is", legt hij uit. Al geeft ook hij aan dat hier tegenover de stijging van de hypotheekrente staat. "Per saldo schiet je er dus niet heel veel mee op."

Eerst verkopen

Wat Van den Heuvel opvalt aan de kant van de verkopers: ze denken weer na over de vraag 'eerst verkopen en dan kopen of andersom?'. Een afweging die ze in een oververhitte markt volgens hem lange tijd niet hoefden te maken.

