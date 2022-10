Inzamelactie voor uitvaart Sanne na dag gestopt door negatieve reacties

De crowdfundactie om geld in te zamelen voor de uitvaart van Sanne Bos is na een dag alweer gestopt. De teller stond toen op ruim €2400. Volgens de organisator kreeg hij veel negatieve reacties. De ouders van Sanne roepen bij RTL op om geen geld te doneren.

De 26-jarige Sanne was de begeleidster van de 10-jarige Hebe. De twee kwamen vorige week bij een noodlottig ongeluk bij Den Bosch om het leven.

Een soortgelijke crowdfundactie voor Hebe leverde binnen een dag 48.917 euro op. De organisator van de actie voor de uitvaart van Sanne zegt: "Ik heb met een zuiver hart een crowdfundactie gestart voor Sanne. Omdat er een actie was gestart voor Hebe waar een supermooi bedrag mee was opgehaald. Echter was Sanne hier niet in meegenomen en ben ik dus met een zuivere intentie en goede bedoelingen een actie voor Sanne gestart."

Maar de reacties waren niet mals, vertelt hij: "Er kwamen zoveel nare reacties van mensen die denken dat ik het opgehaalde bedrag voor mezelf zou willen houden, dat ik de crowdfundactie stop heb gezet. Ik werd voor gajes en oplichter uitgemaakt en ook m'n vriendin werd erbij betrokken", zegt de organisator.

Ouders van Sanne

De ouders van Sanne laten aan RTL weten: "Wij vinden het superlief dat iedereen ons zo wil steunen. Maar wij staan achter geen enkele inzamelingsactie. Wij weten van niets en willen ook niet dat er geld ingezameld wordt voor Sanne".

Niet gepast

Sommige donateurs aan de actie voor Hebe vroegen zich af waarom er voor de 26-jarige begeleidster Sanne geen geld werd opgehaald. Volgens de initiatiefnemers van die actie betekende Sanne ontzettend veel voor Hebe en haar gezin. Maar zij zijn als vrienden van de ouders van Hebe niet op de hoogte van de financiële situatie van de familie van Sanne. Ze vinden het ook niet gepast om daarnaar te vragen.

"Ik wil alle donateurs bedanken voor hun vrijgevigheid en het vertrouwen. En hoop dat jullie beloond mogen worden voor jullie goede daad", schrijft de initiatiefnemer van de actie voor Sanne op de bijbehorende webpagina. Hij licht toe: "De actie is dus stopgezet en alle donateurs ontvangen hun gedoneerde bedrag automatisch terug op hun rekening binnen 3-10 dagen. Ik ben echt heel erg geschrokken van al die reacties."

Andere actie

Ook een andere crowdfundactie voor de uitvaart van Sanne is na twee donaties al gesloten. Bij deze inzamelactie stond maar zeventien euro op de teller.

Sanne en Hebe waren op maandag 17 oktober onderweg van Raamsdonkveer naar Vught. Sanne zou Hebe terugbrengen naar huis, maar ze zijn daar nooit aangekomen. Twee dagen lang werd er gezocht op de route van Raamsdonksveer. Het gehandicapte meisje en haar begeleidster werden woensdagavond gevonden in een zwarte Kia Picanto in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch. De politie gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval.

De naam van de organisator is bij de redactie bekend.