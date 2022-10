Vrouw valt meters naar beneden op tokkelbaan: OM legt werkstraffen op

Grote en onnodige fouten hebben in mei 2019 tot een zware val geleid van een vrouw tijdens Festival Ploegendienst bij de Galderse Meren in Breda. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarom de exploitant van de tokkelbaan, waar het ongeluk gebeurde, en de hoofdinstructeur een werkstraf opgelegd.

Beiden hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De vrouw viel op 25 mei 2019 bij haar afsprong van een tokkeltoren ongeveer acht meter naar beneden. Ze raakte hierbij zwaargewond. Het is niet bekend hoe het nu met haar is.

Diepgravende onderzoeken

Na het ongeval hebben de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een onderzoek ingesteld. Hieruit bleek dat het remtouw van de tokkeltoren door dezelfde karabijnhaak liep als een koord, terwijl deze door een afzonderlijke karabijnhaak horen te lopen. Dit is veiliger.

Omdat dit niet het geval was, ontstond er wrijving en werden het remtouw én het koord beschadigd. Hierdoor brak het koord en zat het slachtoffer nergens meer aan vast, met de vrije val tot gevolg.

Onvoldoende opgeleid

Volgens het OM heeft de hoofdinstructeur de installatie onveilig opgebouwd. Ook bleek hij onvoldoende opgeleid en te onervaren om zelfstandig als hoofdinstructeur op het tokkelplateau te mogen werken.

De toenmalige eigenaar van Outdoor Westvoorne wordt door het OM verweten dat hij niet heeft gecontroleerd of de tokkelsets veilig in elkaar waren gezet. Ook wordt hem aangerekend dat hij iemand aan het werk heeft gezet die hiervoor onvoldoende bekwaam was. In beide gevallen is een werkstraf opgelegd. Outdoor Westvoorne is inmiddels overgenomen, maar heeft wel dezelfde naam behouden. De mobiele tokkelbaan zit echter niet meer in het attractiepakket.

Het OM laat verder weten dat het slachtoffer op de hoogte is gebracht van de werkstraffen.

'Mogelijk geen menselijke fout'

Enkele dagen na het ongeluk werd nog getwijfeld of er wel sprake was van een menselijke fout. Frank Schilders van Stichting Veilig Werken Buitensport (SVWB)": “Uit het filmpje dat op Dumpert werd geplaatst, valt niet op te maken waar het fout is gegaan. Het is alleen maar stemmingmakerij.” Schilders zei ook dat eerst moet worden afgewachten welke materialen gebruikt zijn, hoe de tokkelbaan gebouwd is en met welke procedures er gewerkt werd. Hierover is nu duidelijkheid verschaft.

Onder meer het veiligheidsinstituut Sport Institute Europe (SIE) had bericht dat de instructeur fout zou hebben gehandeld. Outdoor Westvoorne is aangesloten bij het SIE.

Het filmpje van het ongeval staat op Dumpert.

