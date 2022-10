'Klotekerst of fijne kerst': ontslaggolf Philips zorgt voor onzekerheid

De aankondiging dat Philips wereldwijd 4000 banen schrapt komt hard aan bij medewerkers van Philips Medical Systems in Best. Niet iedereen die de poort uitkomt wil erover praten, maar aan de gezichten te zien is er onrust onder de medewerkers.

"Het is vervelend nieuws, vooral voor degenen die het aangaat", zegt een vrouw in een Philips-sweater. "Wie erbij zitten en of het ook mensen van ons zijn, weten we nog niet. Ik werk 32 jaar bij Philips en hoop nog wel een paar jaar door te kunnen."



Een andere medewerkster weet al dat ze ontslagen wordt. "Ik heb per 31 december hier geen werk meer. Mijn baan houdt na 23 jaar op te bestaan en dat voelt heel naar. Maar het is in het bedrijfsbelang", aldus de vrouw. "Het is heel zuur, vooral voor de collega's die hier soms al veel langer werken, dat onze banen verdwijnen.

Zwarte dag

Philips schrapt wereldwijd 4000 banen vanwege aanhoudend slechte resultaten. In Nederland verdwijnen 800 banen en dat leidt tot 400 gedwongen ontslagen. In totaal zijn er 11.000 arbeidsplaatsen in Nederland en wereldwijd werken er 79.000 mensen bij Philips. "Het is altijd een zwarte dag als je hoort dat van 400 medewerkers van Philips gedwongen afscheid genomen moet worden", zei CNV vakbondsbestuurder Arjan Huizinga vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

"De ontslaggolf komt niet onverwacht", zegt een medewerkster aan de poort. "Toen de nieuwe Philips-topman Roy Jacobs aantrad, zei hij dat er harde maatregelen getroffen moeten worden. Dat betekent natuurlijk dat er ontslagen vallen." Veel medewerkers hebben het nieuws van de ontslaggolf maandagochtend via een mailtje te horen gekregen.

Aantal reorganisaties

"Ik denk wel dat het nodig is dat er mensen uitgaan", aldus een man die bij de afdeling Ontwikkeling werkt. "Ik heb al een aantal reorganisatie overleefd en werk al 20 jaar hier. We weten het niet, dus het kan voor de een klotekerst worden en voor de ander een fijne kerst. Tijdens een vorige reorganisatie hebben we gehad dat we allemaal mochten blijven, dus daar hopen we nu ook maar op."