Fleecedeken in je kerstpakket om warm te blijven in deze moeilijke tijd

Ieder jaar heeft zijn eigen trends als het om kerstpakketten gaat. Bart Poierrié, directeur van Kerstpakketten.nl in Uden, weet dat dit jaar fleecedekens niet aan te slepen zijn. De dozen moet deze 'koude kerst' iets gezelligs en warms bevatten en daar past een fleecedeken prima bij: "Ik had er 40.000, maar er is geen fleecedeken meer te krijgen."

Rob Bartol Geschreven door

Op de vraag wat een fleecedeken sowieso in een kerspakket doet is zijn antwoord simpel. “In ons Noorse kerspakket hoort een dekentje voor bij de open haard.” Volgens Poierrié zijn bedrijven dit jaar veel eerder begonnen met het bestellen van kerstpakketten voor hun werknemers. "Dat heeft ook te maken met oplopende prijzen en schaarste van veel artikelen.”

"Zelfs de kurk in de wijnfles kost meer."

Bij het bedrijf van Poierrié rollen ieder jaar enkele honderdduizenden kerstpakketten van de band. “Nu al verzenden we wekelijks rond de vijfduizend kerstpakketten. Dat zijn aantallen die in deze periode van het jaar heel ongewoon zijn. Iedereen is er ontzettend vroeg bij.” Poierrié heeft zelf ook last van ongekende prijsstijgingen voor bijna alles. “Ik heb dit jaar mijn prijzen voor sommige producten al vier keer moeten verhogen. Een bus slagroom was bijvoorbeeld 1,95 euro en kost nu 2,50 euro voor de verkoop. Verpakkingsmaterialen zijn ook fors duurder geworden. Flessen, blikjes en zelfs de kurk in de wijnfles kost meer. Door slim inkopen hadden we gelukkig al veel op voorraad, dus de schade blijft beperkt.”

Een ander probleem waar Poierrié tegenaan liep: “Doosjes van papier waren er nauwelijks te krijgen. Onder meer door een staking bij een papierfabriek in Finland, liep de levertijd voor zoiets simpels als een doosje op tot zeven weken. Maar nu draaien we weer volop.” “Bij heel veel bedrijven gaat het economisch gelukkig nog heel goed", merkt Poierrié. “Personeel is schaars en de kerstpakkettenperiode is dan hét moment om je waardering te laten zien voor je werknemers. Geen kerstpakket betekent herrie in de tent. In 2020 durfde de NS het aan om het kerstpakket voor het personeel te schrappen vanwege bezuinigingen. Nou, dat hebben ze geweten.”

"Ecologisch en duurzaam even niet dit jaar."

Op 1 staat volgens Poierrié dit jaar weer het levensmiddelenpakket. "Geen B-merken, maar alleen A-merken in het pakket. Ecologisch en duurzaam even niet." Het gemiddelde bedrag dat wordt uitgegeven? "Dat ligt rond de 50 euro, maar je kunt het als werkgever zo gek maken als je zelf wilt."