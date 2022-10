Voor 300 euro je oude scooter laten slopen: ‘Gratis geld!'

De gemeente Tilburg geeft inwoners 300 euro als ze hun oude brommer of scooter laten slopen en nog eens 300 euro als ze in plaats daarvan een (elektrische) fiets kopen. De subsidie is bedoeld om de lucht in de stad schoner te maken en om het aantal ongelukken terug te dringen.

“Nee, voor 300 euro zou ik dat niet doen”, zegt een jongen die op een flitsende, tamelijk nieuwe scooter langs de Tilburgse Heuvel rijdt. Ook de 300 euro voor een fiets trekt hem niet over de streep: “Voor dat geld kun je tegenwoordig niet meer aan een nieuwe fiets komen. En helemaal geen elektrische.” Even verderop, een andere jongen: “Mijn scooter kostte veel meer dan driehonderd euro. En op de scooter naar de stad is toch wel lekker hoor, lekker snel.”

“Deze kocht ik voor 200 euro en ik krijg er 300 voor terug.”

Maar even verderop rijdt een stel dat enthousiaster is: “Ik koop gewoon een andere”, zegt de man. “Deze heb ik voor 200 euro en ik krijg er 300 voor terug. Waarom niet. Dat is toch gratis geld?” De Tilburgse wethouder Rik Grashoff hoopt dat de regeling ervoor zorgt dat er in de toekomst minder brommers en scooters door zijn stad rijden: "We willen de veiligheid en de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Ook hopen we dat de geluids- en stankoverlast afneemt. Ik vind het een mooie regeling en ik hoop dat veel Tilburgers er gebruik van zullen maken.” Een jongen die op de Heuvel op zijn scooter springt, snapt de regeling wel: “Ik las laatst dat Nederland een veel slechtere luchtkwaliteit heeft dan andere Europese landen.” Maar zijn vriend heeft minder begrip: “Er zijn zo veel dingen, dan kan je net zo goed alle auto’s ook weghalen.”

“Misschien ga ik het wel doen. Dank voor de tip!"