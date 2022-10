Zonsverduistering is altijd weer bijzonder voor de sterrenwacht

De sterrenwacht in Heesch is zich al aan het voorbereiden op een gedeeltelijke zonsverduistering van komende dinsdag: “Vanaf half elf gaan we alle kijkers op de zon richten.”

Loïs Verkooijen Geschreven door

“Bij een gedeeltelijke zonsverduistering schuift de maan en stukje voor de zon en valt de schaduw van de maan over de aarde”, legt de voorzitter Urijan Poerink van de publiekssterrenwacht in Heesch uit. "Daardoor lijkt het alsof er een hap uit de zon is. Deze keer is dat ongeveer 22 procent van de zon."

Zo werkt een zonsverduistering (foto: Weerplaza).

Zonsverduisteringen komen een paar keer per jaar voor, legt Poerink uit. “Maar dat wil niet zeggen dat wij die ook altijd zien. De schaduw van de maan valt elke keer ergens anders. Morgen valt hij gelukkig over Europa en dan kunnen wij hem dus waarnemen.” Vorig jaar zomer was er ook al een gedeeltelijke verduistering waar te nemen in Nederland, maar volgens meteorologen van Weerplaza kan het hierna weer drie jaar gaan duren. Poerink verwacht dat de maan om acht over elf voor de zon langs begint te schuiven. Om half elf komen vrijwilligers om de telescopen vast op de zon te richten en de camera’s klaar te zetten. “Op zijn minst twee of drie telescopen zullen om elf uur op de zon gericht zijn. Misschien wel meer, maar dat ligt eraan hoeveel vrijwilligers komen helpen. Het is immers gewoon een werkdag”, zegt Poerink. Koffie staat klaar

Vanaf dat moment zijn bezoekers welkom om door de telescopen te komen kijken. “Iedereen is welkom”, zegt Poerink enthousiast. “De koffie staat klaar en alle kijkers zullen op de zon staan.” Het gaat om speciale zonnetelescopen, waarmee je veilig tegen de zon in kunt kijken om de eclips waar te nemen.