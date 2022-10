Anja en Peter hopen met een beloning 'hun' overval eindelijk af te sluiten

Anja en Peter van der Horst werden vier jaar geleden met grof geweld overvallen in hun villa in Rosmalen. Het stel ging een jaar lang uit elkaar, de frustratie en emotie zijn nog steeds voelbaar. Om eindelijk een punt achter de nare periode te kunnen zetten, loven Anja en Peter 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de daders.

Als het nu nog steeds zo stil blijft dan raakt het stel langzaam ten einde raad. Na al die jaren hoopt het stel de zaak eindelijk tot afronding te kunnen brengen. "Als ze gepakt worden kunnen wij het ook afsluiten." Het gaat ondertussen wel al wat beter tussen Anja en Peter en ze zijn weer bij elkaar. "De liefde kruipt waar het niet gaan kan hè", zegt Peter lachend.

"We zitten nu het grootste deel van de tijd ook in Spanje omdat we ons hier veilig en op ons gemak voelen. We wonen ook niet meer in het huis waar het toen allemaal gebeurd is."

Het kwam door het programma Opsporing Verzocht dat het echtpaar dacht aan het beschikbaar stellen van de beloning. "Daar kwamen veel zaken in voor die al langer open stonden, toen dacht ik aan wat ons overkomen is", zegt Peter. "Ik heb een jaar na de overval wel een tip gehad van iemand die dacht te weten wie de opdrachtgevers waren." Deze tip gaf Peter door aan de politie maar daar kwam niks uit.