John Frenken gaat provinciale verkiezingskar trekken van BBB: 'Tien zetels'

Tot zijn grote verrassing mag John Frenken de kar trekken van de BoerenBurgerBeweging (BBB) op weg naar de verkiezingen van Provinciale Staten in maart. De oud-wethouder van de gemeente Son en Breugel is door het bestuur van de politieke partij gevraagd en hij stemde direct in. “De partij heeft het goed voor elkaar.”

“Nadenken doe je van tevoren en ik heb er dus ook mijn gedachten over laten gaan voor het geval ik lijsttrekker zou worden. Ik zou het prima vinden en ga er met alle plezier mijn schouders onder zetten”, vertelt Frenken, die formeel een slag om de arm moet houden. In november nemen de leden een definitief besluit. Elkaar beter leren kennen

De nominatie van Frenken komt niet uit de lucht vallen. Hij is ruim twaalf jaar politiek actief geweest in de gemeente Son en Breugel, waarvan twee en een halve periode als wethouder voor Dorpsvisie. Bovendien is hij zich in alle stilte al ruim een jaar aan het voorbereiden. Met een stuk of dertig andere potentiële Statenleden. Ze zijn al verscheidene keren bij elkaar gekomen, voor workshops, cursussen en discussies. Maar vooral om elkaar beter te leren kennen, op allerlei vlakken. “Tijdens één van die sessies werd aan iedereen gevraagd wie de beoogd lijsttrekker voor Brabant zou moeten zijn. Het bestuur heeft die reacties verzameld en mij vervolgens aangezocht. Ik was positief verbaasd”, vertelt Frenken, die niet bepaald om een agrarische achtergrond werd uitverkoren.

"Ik ben de burger onder de boeren."

“Ik heb wel eens gekscherend gezegd: ik ben de burger onder de boeren. Indirect heb ik door mijn functie als wethouder wel veel met het buitengebied te maken gehad, door gesprekken over de transitie van het platteland, en zo kwam ik ook met de BBB in contact.” En dus ook met hét gezicht van de partij, Caroline van der Plas. Frenken: "Ongelooflijk, wat een bezige bij. Ik heb echt heel veel respect voor haar." De BBB heeft de ambitie om na Den Haag ook de provincie te veroveren. “We willen ook in Brabant het eerlijke verhaal vertellen. En we vinden het heel belangrijk dat die deadline van 2024, als de boeren in onze provincie aan de nieuwste milieueisen moeten voldoen, van tafel gaat. Waarom zouden er in Brabant strengere regels moeten gelden?”

"Op alle vlakken ons boerenverstand gebruiken."