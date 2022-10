Udense sportclub wil geluidsoverlast Padel aanpakken: 'Geen gedonder'

Geluidsoverlast in de omgeving van tennis en padel vereniging Hoeven in Uden, zorgt voor klachten. Omwonenden ergeren zich regelmatig groen en geel aan het ploppende geluid van de ballen die worden geslagen op de padelbanen. Een veel voorkomende klacht in Nederland. Ab van Daalen, die 150 meter van de sportclub woont, zegt dat zijn woongenot wordt aangetast en wil maatregelen tegen de overlast.

Even een boek of krantje lezen in de tuin, dat is een probleem voor Ab. Geluidsoverlast van padel zorgt ervoor dat hij zich moeilijk kan concentreren. De rust wordt vooral s'avonds verstoord door het geplop van ballen. Het geluid is volgens Ab soms vergelijkbaar met een flipperkast. Hij maakt zich grote zorgen nu er een derde padelbaan bij komt op het nabijgelegen sportpark. Ab heeft daarom de gemeente Maashorst gevraagd om naar een oplossing te kijken.

Ab in zijn tuin waar het geplop van padel is te horen

Afgelopen zomer ging Ab vaak maar naar binnen om te ontsnappen aan de geluidsoverlast. Als er gasten op bezoek waren, dan was een normaal gesprek voeren in de tuin soms amper mogelijk door het constante geplop. Glazen wand

Bestuurslid Gerard van de Ven van sportclub de Hoeven toont begrip voor de klachten: "Padel, een sport die het midden houdt tussen tennis en squash, veroorzaakt meer geluid dan tennis", zegt hij. Dat komt omdat het spel gespeeld wordt op een baan met een glazen wand als omheining. Vooral als de ballen tegen dat glas komen, is het geluid hard. Padel is razend populair. De vraag is zo groot dat de banen vrijwel constant bezet zijn. Daarom wil de Hoeven er een derde baan bij. De klachten neemt de club zeer serieus. "Wij willen geen gedonder met de buurt en werken aan een oplossing", zegt Van de Ven. Geluidsmetingen

Hoe die mogelijke oplossing eruit gaat zien is nog afwachten. Volgens Gerard van de Ven is het meeste geluid van de padelbanen tussen negen en elf uur in de avond als er volop wordt gesport. Uit geluidsmetingen is gebleken dat het geluid zo'n 2 decibel boven de toegestane norm is. Een van de mogelijke oplossingen om het geluid te dempen, is het plaatsen van taxusplanten bij de Padelbanen. Op het sportpark staan nu al de nodige taxusplanten en tussen de woonwijk en het sportpark is ook een groenstrook met bomen en struiken.

Taxus planten kunnen het geluid dempen