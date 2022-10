Yvonne (72) trekt een extra hemd aan, dan hoeft de verwarming niet zo hoog

Wasmiddel, benzine, vlees, wc-papier. Alles wordt rap duurder. We betalen fors meer voor onze levensmiddelen en energielasten dan een jaar geleden. Mensen moeten hierdoor steeds meer op de kleintjes gaan letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 72-jarige Yvonne: "Ik doe 's ochtends boodschappen, want 's middags is het alweer duurder."

Yvonne Nouwens is 72 en woont samen met haar man, die alzheimer, heeft in Tilburg.

Waar let je op bij de dagelijkse boodschappen?

"Iedere dinsdag is het bij deze supermarkt drie broden voor vijf euro. Dan sla ik standaard in en daar kunnen mijn man en dan ik twee weken van doen. Verder koop ik wat in de reclame is. Als de folders in de bus vallen, blader ik alles door en bepaal ik wat we die week eten. Zo hou ik er rekening mee. We moeten wel, want het is bittere ellende. Laatst las ik ergens: ik doe 's morgens boodschappen, want 's middags is het alweer duurder. Nou, dat herken ik echt, hoor. Op iedere euro betaal je momenteel al gauw 19 cent extra. En dat gaat veel harder dan de inflatie."

Is het lastig om financieel rond te komen?

"Dat valt gelukkig wel mee. Mijn man en ik krijgen een AOW-uitkering, maar we zijn niet zo'n dure mensen. Wij hebben niet zo veel nodig. Ik ken mensen die met iedere modekleur van het behang meegaan, maar dat hebben wij nooit gehad. Kleding kocht ik altijd al bij de kringloop. En als het voor mijn man is, dan zeg ik dat ik dat dat leuke shirt van de markt komt. Want als hij weet dat ik 't daar voor een euro heb gehaald, dan trekt hij het niet aan", zegt Yvonne lachend.