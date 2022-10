Getrainde ratten met rugzakjes gaan slachtoffers van aardbevingen redden

Ratten met speciale rugzakjes worden getraind om slachtoffers van aardbevingen te redden. De hightech rugzakjes zijn bedacht en ontwikkeld door Sander Verdiesen, oud-student van de Technische Universiteit Eindhoven. Er zitten een onder meer een videocamera en microfoon in.

Bij aardbevingen, overstromingen en orkanen kunnen slachtoffers onder ingestorte gebouwen terechtkomen. Getrainde ratten gaan met de 3D-geprinte rugzakjes onder het puin op zoek naar slachtoffers.

Het doel is om zo contact te maken met de slachtoffers. In het rugzakje zitten ook een sensor om te kijken of er gas is. En er is een zendertje aanwezig om de beelden en geluiden naar de reddingswerkers te sturen.