Huisartsenpost Oss alleen nog in het weekend open door personeelstekort

Huisartsenposten Oost-Brabant blijft kampen met een tekort aan personeel. Daardoor is de huisartsenpost in Oss alleen nog in het weekend open gaat die in Hedel helemaal dicht. "Het lukt niet om aan meer mensen te komen."

Een huisartsenpost is bedoeld voor spoedzorg buiten de openingstijden van gewone huisartsenpraktijken. Volgens Harrie Geboers, bestuurder van Huisartsenposten Oost-Brabant, is het tekort vooral nijpend bij het aantal medewerkers dat de telefonische triage afhandelt. Zij bepalen hoe dringend de hulpvraag voor een patiënt is. “Het huidige aantal telefoontjes is genoeg voor 50 voltijdsbanen. We krijgen op dit moment zo rond de 35 plekken gevuld. Dat is te weinig om alle diensten naar behoren in te vullen. We hebben gepuzzeld en gepuzzeld. We hebben alles ingezet om meer mensen binnen te krijgen, maar dat is op dit moment niet te doen. Om de kwaliteit en veiligheid van onze spoedzorg te garanderen, moesten wij deze maatregelen nemen.”

"We worden te vaak gebeld met zorgvragen die geen spoed hebben."