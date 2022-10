Dochters van Piet Hein Eek bestolen van sieraden maar het goud is veilig

De 24-jarige tweelingzussen Geertje en Roos Eek zijn verbijsterd na de inbraak maandagnacht in hun sieradenatelier op Strijp-R in Eindhoven. Twee inbrekers namen de sieraden én de hele voorraad grondstoffen mee. Toevallig hadden de zussen die nacht hun goud ergens anders opgeslagen.

Er was kort voor de inbraak al eerder ingebroken in het pand, maar toen werd er niets meegenomen. “We dachten toen dat het gewoon vandalisme was”, zegt Geertje. De daders plakten de sensor af zodat het alarm niet af zou gaan tijdens de inbraak.

“Mijn vader was vanmorgen al eerder bij het pand en zag dat er een raam kapot was" vertelt Geertje. Toen hij bij onze ruimte aankwam zag hij dat het opengebroken was en onze sieraden waren verdwenen.”

Geertje kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. “Alles wat we hadden, hebben we erin gestopt. We hebben nu niets meer.”

De geschatte waarde van al het gestolen waar komt neer op zo’n 50.000 euro. Dat de inbraak precies tijdens de Dutch Design Week gebeurt, maakt het extra zuur.