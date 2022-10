Johannes (87) is nepbankmedewerkers twee keer te slim af

De 87-jarige Johannes uit Roosendaal was nog nooit door zijn bank gebeld. Tot 14 juni van dit jaar. “Er zou iets niet in orde zijn met mijn bankpas en pincode. Of ze ‘s avonds even met twee man langs mochten komen om nieuwe pasjes af te geven.” Hij ging er eerste instantie mee akkoord. “Maar ik begon toch te twijfelen. Het voelde niet goed.”

Johannes belde opnieuw de politie. “Ik speelde het spelletje met de oplichters mee. De politie zou op de tijd van de afspraak namelijk ook naar mijn huis komen, om ze op heterdaad te betrappen.” Maar helaas, er is nooit een bankmedewerker aan de deur gekomen. “Ik denk dat ze de politiemensen hebben gezien en wisten dat ik ze door had.”

Dat was ook de bedoeling, volgens rechercheur Van den Berg. “Soms maken we de afweging of we een boef willen vangen, of dat we ze goed laten schrikken”, legt hij uit. “Deze keer hebben we voor het afschrikken gekozen.” Die tactiek heeft gewerkt, want sindsdien is Johannes niet meer lastig gevallen door nepbankmedewerkers.

Johannes beseft goed dat hij geluk heeft gehad dat hij doorhad dat het oplichters waren. “Ik ben sowieso erg voorzichtig”, verklaart hij. “Ik heb bijvoorbeeld een trap voor mijn deur gezet, zodat er flink kabaal ontstaat als inbrekers mijn huis binnendringen.”