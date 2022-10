Dymean geboren met twee melktandjes en moet in januari al naar de tandarts

Ieder kind is bijzonder, maar in Almkerk kwam de kraamhulp erachter dat de pasgeboren Dymean iets heel bijzonders heeft. "Ze geloofde het niet maar het is echt zo", zegt de trotse vader Dillan. "Onze zoon is geboren met twee tandjes in zijn mond."

"De kraamhulp keek vol ongeloof en daarna ging ze voelen", vertelt de kersverse vader. "Onze zoon heeft twee ondertandjes. Je zag inderdaad twee witte puntjes onder het tandvlees. Inmiddels is er eentje al uit het tandvlees aan het groeien."

"De tandarts en de huisarts hadden het allemaal nooit eerder gezien."

Dit bijzondere nieuws werd gelijk gedeeld met hun huisarts en tandarts. "Ze hadden het allemaal nog nooit eerder gezien", zegt Dillan. "Onze zoon is nu amper drie weken oud en moet in januari al voor de eerste keer naar de tandarts."

Het blijkt wel eens voor te komen, maar het gebeurt niet vaak had de tandarts al ontdekt. Er zit een risico aan deze snelle tandengroei. Ze kunnen blijven zitten of uitvallen. In beide gevallen moeten ze getrokken worden.

"Als ze los gaan zitten of juist niet verder groeien, moeten ze worden getrokken."

Als ze niet verder groeien zitten ze de andere tanden in de weg. Als ze los zitten en dreigen uit te vallen, moeten ze er ook meteen uit. De baby kan er anders in stikken. "Ze kunnen ook gewoon groeien en op met het zesde levensjaar uitvallen zoals bij andere kinderen", vertelt Dillan er geruststellend achteraan. Overigens hadden ze al voor de geboorte besloten dat de moeder geen borstvoeding zou geven.

"Het leek me wel een leuk berichtje, een roze wurm met tandjes."