Padel groeit als kool en daarmee ook de overlast: 'Meer lawaai dan tennis'

Je zou bijna vergeten dat tennis nog bestaat, want bij de meeste verenigingen in Brabant is padel een stuk populairder. In 2019 telde onze provincie nog maar 35 padellocaties, nu zijn het er al 122. Goed voor de clubs en de leden, maar omwonenden storen zich mateloos aan het geluid.

Rochelle Moes Geschreven door

In Uden bijvoorbeeld, kunnen bewoners niet meer rustig in de tuin zitten, vanwege het geplop van de ballen op de rackets en tegen het glas van de kooi. Padel is een kruising tussen tennis en squash en wordt gespeeld met harde rackets en kunststof wanden. De kooi werkt als een soort klankkast, wat het geluid versterkt. En dat merken de omwonenden. Op veel meer plaatsen in Brabant is sprake van overlast of zijn rechtszaken gaande. Er is zelfs een meldpunt in het leven geroepen, waar bewoners klachten kunnen doorgeven. Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft begrip voor de klachten, want padel veroorzaakt volgens hem veel meer geluid dan tennis. “Twee padelbanen maken net zoveel geluid als tien tennisbanen. Bij vier padelbanen moet je dat vergelijken met honderd tennisbanen. Dat is als niet-natuurkundige misschien wat lastig te begrijpen, maar dat tikt dus hard aan.” Volgens de NSG zouden padelbanen daarom minstens 200 meter van woningen af moeten staan. Maar de meeste gemeenten houden de richtlijn voor tennisbanen aan, van slechts 50 meter. “Daar zitten heel veel denkfouten in. Gemeenten zouden daar beter over na moeten denken”, zegt Roelofsen.

In Helmond gebeurde dat drie jaar geleden wel. Daar gingen twee tennisclubs samen, omdat de padelbanen in de wijk Rijpelberg praktisch in de achtertuinen van de buurtbewoners lagen. Toen de geluidsnormen flink overschreden bleken te worden mocht er nog maar tot half acht ’s avonds gespeeld worden. “Daardoor bleven de leden weg en besloten we om te fuseren”, vertelt Theo Thielen, voorzitter van TPC Espendonk, zoals de club nu heet. De gemeente betaalde 145.000 euro mee aan de verhuizing, waardoor er in de wijk Brouwhuis niet twee, maar vier banen konden worden aangelegd. Inmiddels is het aantal leden bijna verdriedubbeld. Voor de enige woning die in de buurt ligt werd een groene geluidswal geplaatst. “Sindsdien hebben we geen klachten meer gehad. Zelfs als wij zes banen zouden willen, blijven we binnen de geluidsnormen”, zegt Thielen. Daar was de ruimte om zo’n geluidswal te plaatsen, maar of dat ook in Uden kan is de vraag. De vereniging beloofde in ieder geval om het voor de bewoners op te lossen.