112-nieuws: auto tegen vangrail • gaten in wegdek A59

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

08.50 Verward persoon wil tankstation in brand steken De politie Maashorst is dinsdagavond uitgerukt, omdat iemand een tankstation in brand zou willen steken. De verdachte was eerder ontsnapt uit een ggz-instelling. Bij het tankstation bleek hij een mes bij zich te hebben. Uiteindelijk heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. Foto: Twitter Jeugdagenten Gemert Bakel

08.20 Auto en vrachtwagen botsen op A58 Na een botsing tussen een auto en een vrachtwagen zijn op de A58 van Breda naar Tilburg twee rijstroken dicht bij knooppunt De Baars. De vertraging loopt daar op tot ruim twintig minuten. Wachten op privacy instellingen...

08.10 Gaten in de weg Door twee gaten in het wegdek is de rechterrijstrook van de A59 van Waalwijk naar Den Bosch afgesloten ter hoogte van Engelen. Je moet daardoor rekening houden met ongeveer een half uur vertraging. Rijkswaterstaat is aanwezig om het wegdek te repareren. Dat zou naar verwachting om 10 uur gebeurd moeten zijn. Wachten op privacy instellingen...

06.00 Auto belandt in de vangrail op A2 Een automobilist belandde gisteravond laat op de A2 in de lus richting Eindhoven-Strijp met zijn auto tegen de vangrail. Er raakte niemand gewond. Wel raakte de auto behoorlijk beschadigd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken, zo laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten. Foto: Twitter @wis_robertvda. Foto: Twitter @wis_robertvda.