112-nieuws: auto tegen vangrail • verwarde persoon in Bergen op Zoom

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.

12.10 Kapotte vrachtwagen op A67 Een kapotte vrachtwagen zorgt voor file op de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven. Bij knooppunt de Hogt is de rechterrijstrook dicht. Verkeer moet rekening houden met een vertraging van zeker twintig minuten.

11.49 Verwarde persoon in Bergen op Zoom Een arrestatieteam is aanwezig bij een flat aan de Heiningen in Bergen op Zoom. Daar zorgt een verwarde bewoner voor de nodige onrust. Omwonenden hoorden hoe de spullen in het appartement werden vernield. Vervolgens gooide de bewoner die spullen ook naar beneden vanaf de tiende verdieping. De politie laat via Twitter weten dat een man en een vrouw uiteindelijk na overleg het appartement uit zijn gekomen. Daar konden ze worden aangehouden. De politie doet nog onderzoek in de flat. Foto: Vincent Krijtenburg/ZuidWest Update

09.55 Man uit Bladel (25) overleden na ongeluk De bestuurder van een bestelbus die dinsdagochtend om het leven kwam bij een ongeluk op de A16, was een 25-jarige man uit Bladel. Hij reed op de afrit richting de A17 bij Moerdijk achter op een stilstaande vrachtwagen. De bestelbus vloog vervolgens in brand. De man overleed ter plekke. LEES OOK: Man uit Bladel overleden na ongeluk op A16 waarbij bestelbus in brand vloog

08.50 Verward persoon wil tankstation in brand steken De politie Maashorst is dinsdagavond uitgerukt, omdat iemand een tankstation in brand zou willen steken. De verdachte was eerder ontsnapt uit een ggz-instelling. Bij het tankstation bleek hij een mes bij zich te hebben. Uiteindelijk heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. Foto: Twitter Jeugdagenten Gemert Bakel

08.10 Gaten in de weg Door twee gaten in het wegdek was de rechterrijstrook van de A59 van Waalwijk naar Den Bosch afgesloten ter hoogte van Engelen. Verkeer moest daardoor rekening houden met ongeveer een half uur vertraging. Rijkswaterstaat was aanwezig om het wegdek te repareren. Rond half tien waren de problemen verholpen en werd de weg weer vrijgegeven.

06.00 Auto belandt in de vangrail op A2 Een automobilist belandde gisteravond laat op de A2 in de lus richting Eindhoven-Strijp met zijn auto tegen de vangrail. Er raakte niemand gewond. Wel raakte de auto behoorlijk beschadigd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken, zo laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten. Foto: Twitter @wis_robertvda. Foto: Twitter @wis_robertvda.