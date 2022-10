Meld bij Omroep Brabant wat jij merkt van criminele jongeren

De komende maanden duikt Omroep Brabant in de wereld van criminele jongeren. We gaan in kaart brengen wat er misgaat, maar ook wat er juist wel goed gaat. Daarbij kun jij helpen. Meld ons als jij last hebt van criminele jongeren of als je initiatieven kent om hier iets tegen te doen.

Bijna alle cijfers rond jeugdcriminaliteit dalen al jaren. Jongeren plegen steeds minder misdrijven. Toch is er absoluut geen reden tot juichen. De jeugdcriminaliteit die er nog is, is zorgwekkend. De trends zijn: steeds jonger, steeds heftiger en steeds gewelddadiger.

Het Rijk verdeelt komend jaar tientallen miljoenen euro’s om jeugdcriminaliteit te bestrijden in probleemwijken. Drie van de vijftien gemeenten die hiervoor zijn uitgekozen, liggen in Brabant. Eindhoven, Tilburg en Breda moeten voor de jaarwisseling met een plan komen om jeugdcriminaliteit beter aan te pakken.

De komende maanden duikt Omroep Brabant samen met Spot on Stories, De Balie, AT5 en Omroep West in de wereld van de jeugdcriminaliteit. Samen onderzoeken we waar het misgaat, maar ook wat er goed gaat.

Waar in Brabant vormt jeugdcriminaliteit een probleem? Waar lopen goede initiatieven om hier iets tegen te doen?



