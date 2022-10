Man wordt bedolven onder muur en overlijdt, aannemer alsnog vrijgesproken

Een aannemersbedrijf uit Geldrop is niet schuldig aan de dood van een man die in 2016 in Mierlo onder een muur terechtkwam. Het hof in Den Bosch heeft het bedrijf woensdag in hoger beroep vrijgesproken. De rechtbank dacht er anders over en oordeelde eerder dat de aannemer een boete van 20.000 euro moest betalen.

Rochelle Moes Geschreven door