Michael en Dennis eren hun Oom Herbert die zijn leven gaf voor Brabant

Michael en Dennis op de begraafplaats bij Bergen op Zoom (foto: Willem-Jan Joachems).

Michael (62) en Dennis (59) uit Texas staan stil bij het graf van hun 'Oom Herbert' op het Canadese ereveld in Bergen op Zoom. De broers raken de steen met respect aan. Dan komen de verhalen, alsof hij altijd bij hun gezin heeft gehoord. En dat terwijl ze hem nooit echt hebben gekend. De Amerikaan sneuvelde namelijk in de herfst van 1944 in Brabant.

Dennis en Michael Field zijn hier al voor de vijfde keer. In 2016 kwamen ze voor het eerst. “Bergen op Zoom voelt als thuiskomen”, zegt Dennis. Het voelt als een vertrouwde omgeving, maar de schok is er iedere keer weer als ze die ruim 1100 grafstenen zien op de begraafplaats net buiten Bergen op Zoom. “Er zijn zo veel families geraakt." Ze hebben allemaal militair bloed. Hun vader, een Vietnamveteraan, was een neef van Herbert Lambert. Het verhaal van Oom Herbert is bijzonder. De Amerikaan uit Ohio vond het begin 1941 belachelijk dat Amerika afzijdig bleef in de Tweede Wereldoorlog. Daarom meldde hij zich bij Canada, dat al wel vocht tegen Hitler-Duitsland.

“Wat als ze toen hadden gezegd: dit is niet onze oorlog?”

Herbert was een bevlogen man die het onrecht wilde bestrijden aan de andere kant van de wereld. Dat idee is nu weer actueel, met Oekraïne, vindt Michael. Hij wijst naar de grafstenen van bevrijders. “Wat als ze toen hadden gezegd: dit is niet onze oorlog?” Toen waren het de Duitsers, nu de Russen. Bij de Amerikaanse marin achtervolgde Michael tijdens de Koude Oorlog de Russen op zee. Daarna werd hij sheriff in San Antonio, Texas. En nu is hij al weer een tijdje met pensioen. Broer Dennis werd na het leger ook sheriff, in Houston. Hij is een paar weken geleden gestopt met werken.

'Oom Herbert' (foto: familie Field).

Voor Dennis en Michael is het verhaal van Oom Herbert nog lang niet af. Over de nachtelijke man-tegen-mangevechten in de fabrieksgebouwen langs de Zoom is al veel bekend. Ze focussen nu vooral op de strijd op de besneeuwde dijken en in de polders bij Waspik, in januari 1945. “Herbert had zich teruggetrokken. Er was geen dekking, helemaal niks. Hij ging de heuvel over en verdween in de mist”, zegt Michael. Bij Kapelsche Veer sneuvelde de majoor, slechts 33 jaar oud. De broers willen weten waar zijn tijdelijke veldgraf exact lag, dus nog voor hij naar Bergen op Zoom werd gebracht. Ze zoeken ook nog steeds naar een meisje, Kitty, dat regelmatig verse bloemen kwam leggen.

“Zolang je hun naam uitspreekt, zijn ze niet vergeten.”