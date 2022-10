Marjolijn doet de Guus Meeuwis-trilogie: na Londen en Parijs, nu New York

Marjolijn Smits is samen met haar vriendin Indra Beukers naar New York afgereisd. Voor Indra is het de eerste keer dat ze Guus Meeuwis in het buitenland bezoekt, voor Marjolijn is het bijna een traditie. “Ik ben hier om mijn trilogie af te maken: Londen, Parijs en nu New York”, vertelt ze onderweg naar de Webster Hall.

Guus Meeuwis treedt vrijdag en zaterdag op in de stad die nooit slaapt. De Webster Hall in New York krijgt bezoek van ‘onze’ Guus en zo’n 2500 voornamelijk Nederlandse fans.

Eigenlijk zou Guus Meeuwis twee jaar geleden al in New York staan, maar corona gooide roet in het eten. En eigenlijk zou Marjolijn samen met haar moeder naar Amerika afreizen. “Ons mam is er nog wel, alleen haar gezondheid laat te wensen over”, vertelt ze met een brok in haar keel. “Ik sta hier daarom met gemengde gevoelens: gaaf dat het gebeurt, maar eigenlijk zou dit de grote reis van mij met mijn moeder worden.”

Marjolijn en Indra, allebei uit Eindhoven, hebben een weekje New York rond het concert gepland. Twee dagen vooraf gaan ze op de fiets de stad verkennen. “We gaan langs het Empire State Building, maar eerst naar Webster Hall”, vertelt Marjolijn. Indra vult haar aan: “Dat is de hele reden dat we hier zijn, dus dat moeten we alvast even gaan bekijken.”

De bedoeling van Marjolijn was om haar trilogie samen met haar moeder te behalen. Het concert van Guus Meeuwis in Londen bezocht ze in 2015 namelijk met ‘ons pap en ons mam’. En een jaar later gingen Marjolijn en haar moeder samen naar het Olympia in Parijs.

“Ik vind het zo gaaf dat er straks een droom uitkomt.” Marjolijn bedoeld hier de droom van Meeuwis. “Eerst Londen, dan Parijs. Londen was heel gaaf, dat was zijn droom en dan komt dat uit door het harde werken. Dat is heel inspirerend.”

In die Amerikaanse omgeving staat de Brabantse Guus straks ‘Brabant’ en ‘Het is een nacht’ te zingen. Het klinkt als een grap. Maar volgens Indra kan dat makkelijk. “Het wordt een lekker Hollands concert, beter kan toch niet. Heel gek is het niet dat Guus Meeuwis hier staat. Dit was ooit New Amsterdam, ze gaan hier gewoon even terug naar hun roots.”

Marjolijn is tijdens de Groots-concerten in het Philips Stadion altijd pleisters aan het plakken als EHBO’er. Tijdens de buitenlandconcerten kan ze zelf genieten. “In Londen was het een kolkende massa in een soort tempel, Parijs was anders want dat was net na de aanslagen daar.” Hoe het gevoel in New York is? Vrijdagavond acht uur Amerikaanse tijd weten we het.