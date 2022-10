Als Amerikaanse naar Guus Meeuwis in New York: 'Kan al wat meezingen'

Fans kunnen bijna niet meer wachten: vrijdag en zaterdag treedt Guus Meeuwis op in New York. De 11-jarige Liese Schaapdonk uit Oisterwijk is misschien wel de jongste bezoeker. En Kelly en Joost Welp uit Eindhoven nemen een Nederlandse Amerikaan en zijn Amerikaanse vrouw mee naar het concert. “De afgelopen maanden heeft ze kunnen oefenen op de nummers van Guus Meeuwis.”

Toen Liese negen was hoorde ze dat Guus Meeuwis een concert ging geven in New York. “Toen dacht ik meteen: hier wil ik naartoe. Het is aan de andere kant van de wereld en dat is maakt het zo bijzonder.”

“Ik heb er heel veel zin in maar het is ook spannend."

Liese is echt een fan van Guus. “Ik ben al naar een concert in het stadion geweest”, vertelt ze met trots. “Hij komt uit Brabant, dat maakt ‘m zo leuk. En zijn liedjes zijn leuk.” Ze gaat zaterdag naar het concert. “Ik heb er heel veel zin in maar het is ook spannend. Het is hier allemaal zo groot en er zijn zoveel mensen.” Natuurlijk gaat ze niet alleen. Haar ouders en twee vrienden zijn meegereisd. “We wilden al heel graag naar New York en toen kwam zijn concert voorbij, dat is dan mooi meegenomen”, vertelt moeder Simone Pouwels.

De 11-jarige Liese verkent de stad, hier zijn ze in Washington Square Park (foto: Noël van Hooft)

Kelly en Joost Welp uit Eindhoven komen ondertussen bij de Webster Hall aan. “Het ziet er heel erg gaaf uit, heel old school”, is de eerste reactie van Joost. “Wij hebben kaartjes voor Guus cadeau gedaan aan een goede vriend van ons. Hij werd twee jaar geleden vijftig en hij woont hier in New York. Hoe vet is het dan dat je hier naar Guus Meeuwis kunt. Helaas kwam toen covid en kon het niet doorgaan.” Toch is dat niet helemaal jammer, want ondertussen heeft hun vriend een Amerikaanse vrouw en die gaat nu ook mee. “Wij hebben een extra kaartje kunnen regelen en de afgelopen maanden heeft ze kunnen oefenen op de nummers.” Kelly vult met een lacht aan: “Ze kan voorzichtig al een paar nummer meezingen, ze probeert het.” Joost en Kelly hebben echt zin in het Brabantse avondje. “Dat is uitzonderlijk. De Brabantse gezelligheid heb ik de afgelopen jaren alleen via een klein scherm kunnen delen en nu kan ze zelf meemaken wat Brabant te bieden heeft”, zegt Joost.

"Eigenlijk is het concert van Guus een heel mooie bijzaak.”