Guus-concert in legendarische zaal: 'Deze keer maar niet met bier gooien'

Brabanders in New York vinden het vreemd, maar ook keileuk dat Guus Meeuwis optreedt in de Amerikaanse stad. Casper Verhoofstad uit Sprang-Capelle en Mirjam van Esch uit Schijndel werken zo’n zes jaar bij Google in de VS en weten alles over de oorspronkelijk Nederlandse wijk waar de Webster Hall staat. Cas Heim uit Waalwijk is in New York de muziekindustrie aan het ontdekken en is ook in de geschiedenis van de zaal gedoken.

Cas is nu een paar maanden in New York. Na zijn afstuderen aan het conservatorium is hij in de Amerikaanse stad de ‘muziekscene’ aan het bestuderen. “Ik volg lessen bij allerlei muzikanten die mij inspireren.”

En tussen al die inspirerende artiesten staat nu opeens Guus Meeuwis. “Ik was ook verrast. Vorige week vrijdag was ik nog in de Webster Hall en toen zag ik Guus Meeuwis in de programmering staan. Dat vond ik wel heel erg grappig.”

Cas is ook in de geschiedenis van de Webster Hall gedoken. “Het is een heel bijzondere plek. De zaal is gebouwd in 1886 en daarna een aantal keer afgebrand. In het begin werden er gemaskerde ballen gehouden.” Maar dat veranderde halverwege de twintigste eeuw.

“Toen zijn ze begonnen met concerten en is er ook een opnamestudio geopend. Zo hebben Frank Sinatra en Elvis Presley hier een plaat opgenomen en pianist Bill Evans heeft hier een plaat gemaakt waarvoor hij een Grammy kreeg.” In 2017 werd de Webster Hall verkocht, ging het dicht voor een grote renovatie en in 2019 werd het heropend met een concert van Jay-Z.