Een minuut lang applaus bij PSV-Arsenal voor Bladelnaar die omkwam op A16

Supportersvereniging Lighttown Madness roept supporters van PSV op om donderdagavond een minuut lang te applaudisseren tijdens de 25e speelminuut van PSV-Arsenal. Het is een eerbetoon aan de 25-jarige Mark uit Bladel die afgelopen dinsdag om het leven kwam bij een ongeval op de A16.

"Woensdag bereikte ons het trieste bericht dat een van onze jongens na een ongeval is overleden", schrijft de supportersvereniging op Facebook. De supporters pleiten voor een eerbetoon voor de omgekomen PSV-supporter donderdag tijdens de wedstrijd tegen Arsenal.

“In de 25e minuut willen we jullie vragen massaal een minuut lang te applaudisseren. Daarnaast is iedereen welkom om voor de wedstrijd samen in de Villa te proosten, want Eendracht maakt Macht.”

Tankwagen

De man uit Bladel overleed dinsdagochtend bij een ongeluk op de afrit van de A16 bij Moerdijk. Hij reed met zijn bestelbus achter op een tankwagen, door de klap vloog de bestelbus in brand.

PSV speelt donderdagavond om 18.45 uur thuis tegen Arsenal in de vijfde speelronde van de Europa League. De Eindhovenaren verloren vorige week met 1-0 van de Londenaren.

